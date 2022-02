Einmal lächeln bitte! Die Serie Euphoria ist ein absoluter Erfolgshit, der Millionen von Fans begeisterte. Am Sonntag flimmerte die letzte Folge der zweiten Staffel über die TV-Bildschirme – doch zur Freude aller Serienjunkies hatte der Sender bereits angekündigt, eine dritte Staffel zu produzieren! Darüber freut sich sicherlich auch der Cast, dem unter anderem Zendaya (25) angehört. Die Darstellerin gab nun einen Einblick hinter die Kulissen.

Auf dem Schnappschuss, den die Beauty auf Instagram teilte, posiert sie neben ihren Schauspielkollegen Angus Cloud und Maude Apatow (24). "Es war eine lange, aber auch schöne Reise. Für eine Weile erst einmal der letzte 'Euphoria'-Tag... wir hoffen, ihr genießt es", schrieb die 25-Jährige unter den Beitrag, den sie pünktlich zum Staffelfinale veröffentlichte. Auf dem Foto kommen die drei aus dem Grinsen nicht mehr heraus und befinden sich offenbar am Set des kleinen Shops, den Angus in seiner Rolle als Fezco betrieb.

Wie es wohl in der dritten Staffel der Dramaserie zugehen wird? Eine der Hauptdarstellerinnen hat jedenfalls ein besonderes Hobby, das sie auch in der Show zum Besten geben könnte: Sydney Sweeney (24) absolvierte eine Ausbildung in Mixed Martial Arts, als sie gerade einmal 14 Jahre alt war. Die Liebe zu Kampfsportarten entwickelte sich bereits in ihrer frühen Kindheit, wie die US-Amerikanerin in einem Interview mit dem Magazin Marie Claire verriet.

