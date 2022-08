"Superätzend": Schwangere Lena Gercke von Paparazzi genervt

Diese Fotos fand Lena Gercke (34) gar nicht witzig! Sie erwartet aktuell nach ihrer Tochter Zoe, die im Juli 2020 zur Welt kam, ihr zweites Baby mit Ihrem Freund Dustin Schöne (37). Doch bevor das Model das im vergangenen Juni selbst bestätigen konnte, ließen Paparazzi die Bombe mit Urlaubsfotos, auf denen sein Babybauch bereits deutlich zu erkennen ist, schon vorab platzen. Über diese Vorwegnahme war Lena gar nicht erfreut.

"Ich fand es superätzend. Ich habe mich da als Frau und als Mutter, als noch mal werdende Mutter, richtig in meiner Intimsphäre angegriffen gefühlt", erklärte sie in ihrer Doku "Lena Gercke – It's about you" wütend. Die Germany's next Topmodel-Siegerin sei ja extra aus Deutschland in den Urlaub verschwunden, um ihren wachsenden Bauch besser verstecken zu können und die freudigen Nachrichten noch etwas länger für sich zu behalten – dabei hatte Lena aber nicht mit den aufdringlichen Fotografen vor Ort gerechnet.

Auch ihr Partner Dustin war mit dem Verhalten der Paparazzi gar nicht zufrieden. "Respektlos", stimmte er seiner Freundin zu. Jetzt nehmen die beiden ihre Community aber gerne durch die besondere Zeit der Schwangerschaft mit und teilen auch freiwillig glückliche Momente mit ihrem Töchterchen.

ActionPress Lena Gercke und ihr Partner Dustin Schöne im Mai 2022 auf Ibiza

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrem Partner Dustin

Instagram / lenagercke Lena Gercke und ihre Tochter Zoe im April 2022

