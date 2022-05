Erwartet Lena Gercke (34) etwa doch wieder ein Kind? Vor wenigen Tagen berichteten mehrere Medien, dass die erste Germany's next Topmodel-Siegerin und ihr Partner Dustin Schöne (36) ihr zweites gemeinsames Kind erwarten sollen. Lena äußerte sich dazu zwar nicht persönlich, aber schien die Gerüchte mit einem Foto, auf dem sie ihren flachen Bauch zeigte, zu dementieren. Doch war das Bild auch aktuell? Auf neuen Fotos ist an ihrem Bauch eine kleine Wölbung zu erkennen.

Paparazzibilder zeigen die ehemalige The Voice of Germany-Moderatorin gemeinsam mit ihrem Liebsten sowie ihrer gemeinsamen Tochter Zoe am Strand von Ibiza. Auf einem Foto liegt Lena neben Dustin auf einer Liege und sonnt sich. Dabei hebt sie ihren Bauch zwar etwas in die Luft – allerdings wirkt es trotz der Bewegung so, als sei dieser ein wenig gewölbt. Auf einer weiteren Aufnahme ist zudem zu sehen, wie das Model versucht, seinen Bauch mit einem weiten Hemd zu kaschieren.

Bisher kommen Lena und Dustin offenbar gut mit ihrer Rolle als Eltern zurecht. Anlässlich des gestrigen Vatertags verfasste die 34-Jährige ein paar süße Zeilen. "Ich hätte mir keinen besseren Vater für Zoe wünschen können. Die Verbindung zwischen einer Tochter und ihrem Vater ist magisch. Und es ist das schönste Gefühl für eine Mutter zu wissen, dass der Vater immer da sein wird, komme, was wolle", schrieb sie in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

ActionPress Lena Gercke und ihr Partner Dustin Schöne im Mai 2022 auf Ibiza

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke auf Ibiza 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de