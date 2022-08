Tod von Zwillingsbaby: Georgina Rodriguez hat Engel-Tattoo

Georgina Rodriguez (28) stattet dem Tätowierer einen Besuch ab! Die Beauty und ihr Partner Cristiano Ronaldo (37) sind offenbar ein unschlagbares Team – auch in schweren Zeiten. Im April dieses Jahres mussten sie nämlich einen Schicksalsschlag verkraften. Die Spanierin war mit Zwillingen schwanger, doch eines ihrer Babys ist gestorben. Nun scheint sie ihren Kindern ein Tattoo gewidmet zu haben: Georgina ließ sich zwei Engel stechen!

Auf ihrem Instagram-Kanal dokumentierte sie ihren Termin. Georgina schaute gelassen in die Kamera, während der Tätowierer ihren Arm bearbeitete. Nun hat sie zwei Engel unter der Haut, die einen Mond in ihren Händen halten. Scheint so, als wolle sie dies ihren zwei Babys widmen. Bereits kurz nach der Geburt teilte sie emotionale Zeilen im Netz.

Am Muttertag fand sie rührende Worte: "An diejenigen, die es sind, an diejenigen, die es waren, an diejenigen, die es sein wollten und nicht sein konnten [...] wir alle, Schöpfer von Leben und Bindungen. Frohen Muttertag." In allen Lebenslagen sei Cristiano ihr eine große Stütze.

Georgina Rodriguez, August 2022

Georgina Rodriguez mit ihren Kindern Bella Esmeralda und Alana

Cristiano Ronaldo und seine Familie im Juni 2022

