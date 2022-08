Trotz milliardenschwerem Sohn: Maye Musk schläft in Garage!

Maye Musk (74) braucht wohl keinen großen Luxus! Man könnte meinen, dass sie einen extrem hohen Lebensstandard pflegt – immerhin ist sie nicht nur selbst als Model sehr erfolgreich, sondern ihr Sohn Elon (51) ist mit geschätzten 260 Millionen Vermögen auch der reichste Mensch der Welt. Trotzdem leben der Tesla-Mitbegründer und seine Mutter bescheiden: Wenn Maye ihren Sohn besucht, kommt sie in seiner Garage unter!

Elon hat seinen Lebensmittelpunkt nämlich nach Texas in die Nähe der Testbasis für seine SpaceX-Raketen verlegt – und wohnt dort in einem nicht mal 40 Quadratmeter großen, mobilen Häuschen. Das gehört trotz all der Milliarden ihm nicht mal selbst, sondern ist im Besitz seiner Weltraumfirma. "Man kann kein schickes Haus in der Nähe einer Raketenbasis haben“, erklärte seine Mutter The Times. Und offenbar ist dort auch nicht genug Platz für sie – die 74-Jährige bezieht nämlich die Garage, wenn sie ihn besucht. Wie genau es dort aussieht und ob sie sie mit einer Reihe Teslas teilen muss, verriet Maye allerdings nicht.

Maye betonte auch noch mal, dass Elon "überhaupt nicht an Besitz interessiert" sei. Er selbst hatte zuletzt bestätigt, aktuell heimatlos durch diverse Gästezimmer zu ziehen: "Ich besitze im Moment nicht einmal eine Wohnung, ich wohne buchstäblich bei Freunden", hatte er in einem Interview mit Ted Talk preisgegeben.

