17 Jahre Ehe: Robert Downey Junior schwärmt von seiner Frau

Robert Downey Junior (57) feiert 17 Jahre voller Liebe! Der Schauspieler ist ein echter Frauenschwarm: In filmen wie Iron Man, Sherlock Holmes oder "Zodiac" begeisterte der Hollywood-Star die Zuschauer und verdrehte ihnen mit Charme und Charisma die Köpfe. Doch sein Herz verschenkte der Beau bereits vor langer Zeit an Ehefrau Susan Downey (48). Anlässlich ihres 17. Hochzeitstags widmete Robert seiner Liebsten nun rührende Zeilen!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Marvel-Star zuletzt ein Foto seiner Trauung 2005. Glücklich strahlt sich das Brautpaar darauf an – und genau so happy ist Robert offenbar auch heute noch. "Der heutige Tag markiert 17 Jahre unverfälschten Eheglücks. Susan, du bist mein Fels in der Brandung, mein Prüfstein und mein Glücksstern oben drauf!", schrieb er liebestrunken zu der Aufnahme.

Robert und Susan hatten sich 2003 am Set des Films "Gothika" kennengelernt. Damals war der New Yorker jedoch noch mit seiner ersten Ehefrau Deborah Falconer verheiratet gewesen – die zwei wurden ein Jahr später geschieden. Wiederum ein Jahr darauf schritt er schließlich mit Susan vor den Traualtar.

Anzeige

Getty Images Robert Downey Junior mit seiner Frau Susan Downey

Anzeige

Instagram / robertdowneyjr Robert Downey Junior und Susan Downey bei ihrer Hochzeit 2005

Anzeige

Getty Images Susan Downey und Robert Downey Junior

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de