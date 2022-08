45 Kilo weniger: Jessica Simpson zeigt neue Figur im Bikini

Jessica Simpson (42) präsentiert stolz ihren erschlankten Body! Während ihrer Schwangerschaften hatte die dreifache Mutter jedes Mal einige Kilos zugelegt und sagte ihrem überschüssigen Gewicht immer wieder den Kampf an – und zwar mit vollem Erfolg! Satte 45 Kilo verlor die Musikerin und fühlt sich seither wieder pudelwohl in ihrer Haut. Im Netz zeigte sie ihre Figur nun sogar im Bikini!

Via Instagram teilte die 42-Jährige ein besonders heißes Bild von sich. Darauf posiert die "Irresistible"-Interpretin im Bikini und in High Heels. Von ihrem Look ist Jessica offenbar selbst ganz angetan. "Ohne drei Kinder, die mich hetzen, hatte ich Zeit, den Bikini mit Accessoires auszustatten. Es sind die kleinen Dinge, die mich glücklich machen", freute sich die gebürtige Texanerin. Ihre Fans feiern den Style ebenfalls. "Du siehst umwerfend aus. Wunderschön", kommentierte ein Follower.

Doch wie hat Jessica so viel Gewicht verloren? Bewegung ist das A und O für die Sängerin. Jeden Tag versucht sie etwa 14.000 Schritte am Tag zurückzulegen. "Wir sind eine große Familie, also sind wir immer unterwegs", merkte die Blondine im Gespräch mit Hollywood Life an. Außerdem setzt sie auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung.

Getty Images Jessica Simpson während ihrer Schwangerschaft mit Birdie im Oktober 2018

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson, Sängerin

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson im Oktober 2021

