Denise Mski (22) gibt ein kleines Babybauch-Update! Anfang Mai machte die Ex-Freundin von YouTube-Star Jonas Ems (25) öffentlich, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Über den Vater des Kindes verlor sie noch nicht viele Worte, verriet aber im Promiflash-Interview, dass der ungeborene Knirps noch in einer Beziehung entstanden ist. Mittlerweile ist Denise allerdings wieder Single. Aktuell befindet sich die Influencerin im zweiten Trimester – und teilte ein Foto von ihrer schon ziemlich erkennbaren Kugel!

Bis vor wenigen Tagen war Denise noch im Schwanger-Urlaub in Griechenland. Auf Kreta genoss die Blondine ein paar erholsame Tage und produzierte selbstverständlich auch traumhaften Content für ihre rund 890.000 Follower auf Instagram. Auf einem der Schnappschüsse setzte sie dabei ihren Babybauch besonders schön in Szene: In einem schwarzen Bleistiftrock aus Stretch-Stoff und einem braunen Tube-Top präsentierte sie verträumt ihre Schwangerkurven. Unter dem Bild richtete Denise auch ein paar Worte direkt an ihr Baby: "Ich kann nicht abwarten, dich kennenzulernen!"

Ihre Influencer-Freunde und Fans waren natürlich ganz aus dem Häuschen bei dem Anblick der Mami in spe! "Hot Mom Alert" oder "Eine wunderschöne schwangere Denise" waren nur zwei der vielen Komplimente. Die Content Creatorin selbst fühlt sich aber aktuell nicht immer wohl in ihrer Haut. Kurz vor dem Urlaub hatte sie sich in ihren Storys darüber beklagt, überall am Körper zuzunehmen, statt nur am Bauch. Und auch Wassereinlagerungen und Unreinheiten hatten Denise damals zu schaffen gemacht.

Anzeige

Instagram / denise.mski Denise Mski im Bikini

Anzeige

Instagram / denise.mski Denise Mski

Anzeige

Instagram / denise.mski Denise Mski, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de