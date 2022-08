DSDS-Korb von Shirin David? Dieter Bohlen klärt Gerüchte auf

Dieter Bohlen (68) spricht Klartext! Bereits seit einigen Wochen halten sich die Gerüchte, wer in der finalen Staffel von DSDS neben dem Poptitan in der Jury sitzen darf. Dabei fiel immer wieder auch der Name von Shirin David (27) – doch wie die Rapperin zuletzt bekannt machte, habe sie der Produktion einen Korb gegeben. Das unterstrich die Musikerin mit privaten Nachrichtenverläufen mit Dieter. Der Modern Talking-Star meldete sich dazu jetzt auch zu Wort – er kann das ganze Drama nicht verstehen...

In einem kurzen Instagram-Statement stellte der Produzent seine Sicht der Dinge klar: "Ja, ich wollte Shirin in der Jury haben. Als ich die Vertragsverhandlungen so mitbekommen habe am Rande, habe ich gesagt, das macht wirklich keinen Sinn!" RTL und Shirin seien sich einfach nicht einig geworden, erklärte er weiter: "Keiner hat irgendwem einen Korb gegeben." Dass die "Ich darf das"-Interpretin im Netz private Chat-Verläufe veröffentlichte, findet Dieter dennoch nicht gut: "Das macht man nicht, ich würde sowas nicht machen."

Doch wer wird stattdessen Shirins potenziellen Platz einnehmen? Bereits bestätigt wurden Pietro Lombardi (30) und Leony als Juroren. Ein Künstler fehlt damit noch. "Den werde ich bald bekannt geben", teaserte Dieter nun an.

Shirin David

Dieter Bohlen bei seinem Comeback-Auftritt, August 2022 in Bonn

Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

