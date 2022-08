Nach Umzug: Laura Müller gönnt sich ein neues Luxus-Auto!

Michael Wendler (50) und Laura Müller (22) brauchen wohl nicht zu sparen. Nach ihrem Auszug aus ihrer Villa in Punta Gorda kam das Paar angeblich erst einmal in einem Wohnmobil unter. Jetzt sind sie in ein neues Haus gezogen, das mit 160 Quadratmetern deutlich kleiner ist als ihre alte Villa. Auf einen Pool und einen schönen Ausblick müssen die beiden jetzt wohl verzichten. Nach dem Umzug gönnte sich Laura nun einen neuen Schlitten!

Bild liegen Fotos vor, auf dem die Influencerin neben ihrem schicken Neuwagen mit ihrem Wunschkennzeichen "LAU RII" zu sehen ist. In diesem fuhren sie und ihr Ehemann gemeinsam einkaufen und kamen mit vollgepackten Tüten zum Auto zurück. Darin befand sich unter anderem Wasser von der Marke San Pellegrino. Sparen müssen die Wendlers augenscheinlich nicht – dabei soll der Schlagersänger in finanziellen Schwierigkeiten stecken.

Angeblich ist der Musiker in Deutschland mit über einer Million Euro verschuldet. Momentan leben er und Laura deshalb von den Einnahmen der OnlyFans-Bekanntheit. Laut einem Insider liegt ihr Verdienst derzeit bei 501.700 Euro – dieser soll sich aus ihren Gagen von beispielsweise Goodbye Deutschland sowie "Laura und Wendler – Jetzt wird geheiratet" zusammensetzen.

