"Neuer Freund": Cathy Hummels teilt Foto mit George Clooney!

Cathy Hummels (34) macht neue Bekanntschaften! Eigentlich macht sie gerade eine sehr schwere Zeit durch: Zuletzt machte ihr Ehemann Mats Hummels (33) mit verschiedenen Liebschaften reihenweise negative Schlagzeilen, seit Monaten sollen die beiden in der Scheidung stecken. Immer wieder betonte die Influencerin, wie sehr sie unter den aktuellen Umständen leide. Doch jetzt bekam sie eine besonders nette Aufmunterung: Cathy traf Hollywood-Legende George Clooney (61)!

Der Schauspieler besuchte nämlich das große Event eines Uhrenherstellers am Wochenende in der Schweiz – zu der schicken Veranstaltung inklusive Golfspiel, Dinner und verschiedenen Vorträgen auf dem Berg war auch Cathy eingeladen. Die einmalige Chance ließ sie sich natürlich nicht entgehen und schoss prompt zwei Fotos mit George, die sie auf Instagram teilte. "Darf ich vorstellen. Das ist George. Mein neuer Freund. Er weiß noch nichts von seinem Glück", untertitelte die 34-Jährige die Bilder der beiden in eleganter Abendgarderobe.

Neben den Fans waren natürlich auch Cathys Promikollegen ganz begeistert von der Begegnung mit George. "Krass!", staunte zum Beispiel Sophia Thiel (27) in den Kommentaren. Timur Bartels (26) ging sogar noch einen Schritt weiter. "Oha, ich werde eifersüchtig... Er soll dich in Ruhe lassen", schrieb er mit drei roten Herzen unter die Schnappschüsse.

Instagram / cathyhummels George Clooney und Cathy Hummels im August 2022 in der Schweiz

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Getty Images George Clooney, Hollywoodstar

