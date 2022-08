Sexy Badenixe: Danni Büchner teilt heiße Fotos vom Pool!

Danni Büchner (44) zeigt mal wieder, was sie hat! Immer wieder präsentiert sie in ihrer Wahlheimat Mallorca, wie wohl sie sich in ihrem Körper fühlt: Ob im kristallklaren Wasser am Strand oder am Pool – die Goodbye Deutschland-Bekanntheit hat auch nach fünf Kindern gar kein Problem damit, sich im Netz selbstbewusst von allen Seiten zu zeigen. Jetzt posierte Danni erneut im knappen Bikini am Pool.

"Die letzten Sommertage", schrieb sie unter die drei Fotos, auf denen sie vor Palmen an einem luxuriösen Pool entspannt: Während Danni sich auf dem ersten Bild genießerisch auf dem Rücken rekelt, genießt sie auf den weiteren Bildern in ihrem weißen Bikini die Sonne. In der Bildunterschrift will sie den potenziellen Hatern für ihre sexy Pics dann auch gleich noch den Wind aus den Segeln nehmen: "Wir sollten genau das tun, wonach uns ist. Ihr solltet euch von keinem etwas sagen lassen. Fühlt ihr euch wohl dabei? Fühlt es sich für euch richtig an? Dann ist es genau das, was du tun solltest", stellte die 44-Jährige klar.

Dass Danni sich nichts aus den Hatern macht, die sie für ihre Figur oder ihre Fotos kritisieren, macht sie immer wieder deutlich. "Es gibt Menschen, die meinen, ich darf mich in 'meinem Alter' so nicht zeigen, als 'Mutter' so nicht zeigen", hatte sie unter anderen Bikinibildern erklärt – diese Kritik sei der Ex-Dschungelcamperin aber total egal.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im August 2022

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, TV-Bekanntheit

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Juli 2022

