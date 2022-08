Sexy Bild im Bikini: Sharon Stone (64) ist jetzt in Topform!

Sharon Stone (64) muss sich wirklich nicht verstecken! Die Hollywood-Legende zeigt in den letzten Wochen gerne, wie stolz sie auf ihren durchtrainieren Körper ist: Zuletzt teilte sie ein Oben-ohne-Bild, auf dem nur ein Tuch ihre Brüste bedeckte und feierte darunter ihre Unperfektheit. Doch eigentlich fühlt sich die Schauspielerin aktuell besonders wohl: Unter einem Bikinibild freute sich Sharon jetzt über ihre Topform!

"Warum bin ich immer in Form, wenn der Sommer vorbei ist?", scherzte sie unter ihrem neusten Post auf Instagram und fügte ein Achselzucken und ein Schock-Emoji hinzu. Dass Sharon aktuell so stolz auf ihren Körper ist, ist bei dem Blick auf ihren flachen Bauch auch wirklich kein Wunder! Auch mit 64 Jahren ist sie noch superfit und zeigt das auch gerne: Die dreifache Mama fotografierte sich in einem knappen Bikini mit bunten Mustern im Spiegel.

Die Fans und Promikollegen waren ebenfalls ganz begeistert von Sharons durchtrainiertem Körper. "Es ist nie zu spät, fabelhaft zu sein", kommentierte Schauspieler Carson Kressley (52) begeistert – da konnte ihm Paulina Porizkova aber nicht zustimmen! "Lady, du bist immer in Form", stellte das Model klar.

Instagram / sharonstone Sharon Stone im Juli 2022

Getty Images Sharon Stone im Juni 2022 in Los Angeles

Getty Images Sharon Stone beim Filmfestival in Cannes 2022

