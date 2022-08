"Hochzeit auf ersten Blick"-Sam ist schon im neunten Monat!

Um die Schwangerschaft von Hochzeit auf den ersten Blick-Samantha ranken sich viele Rätsel! In der letzten Zeit war es sehr turbulent bei ihr: Zuerst gab sie im Juli die Trennung von Serkan, ihrem TV-Ehemann und Vater ihres Sohnes, bekannt, nur um kurz darauf eine zweite Schwangerschaft zu verkünden. Wer der Vater ihres zweiten Babys ist, behielt sie bis jetzt noch für sich. Jetzt verriet Sam aber schon mal, in welchem Monat sie ist!

"Verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Neun Monate trage ich dich jetzt schon unter meinem Herzen", schrieb sie unter Bilder von sich im Meer, auf denen sie ihren großen Babybauch gekonnt in Szene setzt. Samanthas zweites Kind kann sich also jeden Moment auf den Weg machen! "Und auch wenn ich wegen des ganzen Stresses jeden Tag damit rechne, dass es losgeht, darfst du dir gerne noch ein bisschen Zeit lassen", richtete sie süße Worte an das ungeborene Baby. Die TV-Bekanntheit und ihr Sohn seien aber trotzdem schon voller Vorfreude: "Wir werden auf dich warten und dich mit offenen Armen empfangen."

Auch Serkan hatte sich nach den Schwanger-News seiner Ex gemeldet –aber auch kein Licht ins Dunkel gebracht. "Samantha ist alt genug, um zu wissen, was sie tut. Sie selber wird entscheiden, ob sie den Vater verraten möchte oder nicht. Ich werde ihr nicht vorgreifen", hatte er gegenüber Promiflash klargestellt.

Instagram / samantha_hadeb Samantha von "Hochzeit auf den ersten Blick" mit ihrem Sohn

Instagram / samantha_hadeb Samantha, ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin

Instagram / samantha_hadeb Serkan und Samantha von "Hochzeit auf den ersten Blick"

