Im Urlaub: Geht da wieder was bei Irina Shayk und Bradley?

Irina Shayk (36) und Bradley Cooper (47) heizen die Gerüchteküche an! Das Ex-Paar hat sich 2019 nach rund fünf gemeinsamen Jahren getrennt. Doch für ihre kleine Tochter Lea rauften sie sich nach der Trennung zusammen. Mittlerweile scheinen die einstigen Turteltauben auch nur allzu gerne Zeit miteinander zu verbringen. Nun waren sie sogar gemeinsam im Urlaub – und Irina teilte ein niedliches Pic mit Bradley im Netz!

Auf ihrem Instagram-Profil gewährte sie Einblicke in ihre paradiesische Auszeit. So posierte Irina am Strand für die Kamera. Doch ein Schnappschuss in der Bilderreihe sticht besonders hervor: Das Model postete ein Bild mit seinem Ex Bradley, auf dem sie bis über beide Ohren grinsen! Als Bildunterschrift entschied sich die 36-Jährige für ein rotes Herz-Emoji. Deshalb fragen sich die Fans: Sind sie wieder zusammen?

Schon im Mai kam es zu Comeback-Spekulationen: Damals gab es ein gemeinsames Foto von Irina und Bradley. Sie und der Schauspieler posierten gemeinsam mit Nicki Minaj (39) und anderen Stars bei der Met Gala. Jedoch wurden dem Hollywood-Hottie zuletzt Liaisons mit anderen Frauen nachgesagt.

NY1/MEGA Bradley Cooper und Irina Shayk mit ihrer Tochter Lea

Instagram / irinashayk Irina Shayk, Model

Instagram / irinashayk Irina Shayk, August 2022

