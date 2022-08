Kann sich Georgina Fleur ein zweites Baby vorstellen?

Georgina Fleur (32) ist eine glückliche Mutter! Vor über einem Jahr kam das erste Baby der TV-Bekanntheit auf die Welt. Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin wohnt mit ihrer Tochter in Dubai und blüht in ihrer Mama-Rolle richtig auf. Mit Kubilay Özdemir, dem Vater ihres Kindes, hat sie jedoch kein gutes Verhältnis. Dennoch wuppt Georgina auch als Single-Mama ihren Alltag mit Baby mit Bravour. Doch soll ihre Tochter ein Einzelkind bleiben?

Auf Instagram wurde Georgina gefragt, ob ihr Kind irgendwann ein Geschwisterchen bekommen soll. "Ich denke schon, aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht", stellte die Ex-Bachelor-Kandidatin klar. In einigen Jahren schließe sie jedoch nicht aus, ein weiteres Baby zu bekommen, verriet die Beauty. Der Grund ist wohl, dass Georgina es sehr liebt, Mama zu sein. "Meine Tochter ist meine Erfüllung. Ich bin jeden Tag dankbar, sie in meinem Leben zu haben", meinte die Mutter.

Doch das Leben mit Baby sei auch herausfordernd. "Man hat schon Ängste, etwas falsch zu machen – und dann gibt es noch die Mutti-Mafia auf Instagram. Die verunsichern einen manchmal noch mehr", erklärte Georgina. Dennoch glaube sie, dass sie eine gute Mutter sei, versicherte sie.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter im Mai 2022 in Dubai

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, 2021

