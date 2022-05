Kubilay Özdemir zeigt Reue. Erst vor wenigen Tagen ging die öffentliche Schlammschlacht des ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten und seiner On-off-Freundin Georgina Fleur (32) in die nächste Runde. Im Netz teilte der Unternehmer wild gegen die rothaarige Beauty aus. Dabei scheute er auch vor einigen skurrilen und teils geschmacklosen Vorwürfen nicht zurück. Jetzt entschuldigte sich Kubi allerdings für die ausfallenden Kommentare.

In seiner Instagram-Story wandte sich der Reality-TV-Darsteller an seine Community. Kubi begann zu erzählen, dass er in den vergangenen Tagen sehr viele Hassnachrichten bekommen habe, die ihn offenbar schwer erschütterten. "Jeder Mensch hat seine Macken und Kanten und genau das macht uns alle aus", schrieb er. Einige Mitteilungen hätten in ihm alte Erinnerungen hervorgerufen, die ihn noch heute belasten. "Diese waren dann schlussendlich der Anlass und auch der Grund, weshalb ich mir den Frust von der Seele geschrieben habe", erklärte Kubi seine Handlungen.

Ganz besonders wolle er sich bei der Mutter seiner kleinen Tochter für sein Fehlverhalten und die negativen Nachrichten entschuldigen. Anschließend bat er bei seinen rund 83.700 Abonnenten um Nachsicht. "Ich bitte euch mich als das zu sehen, was ich bin. Ein Mensch, der auch mal seine Sorgen hat", erzählte Kubi. "Ich gelobe Besserung!", fügte er abschließend hinzu.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Kubilay Özdemir und Georgina Fleur in Dubai

Anzeige

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir

Anzeige

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir und Georgina Fleur

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de