Paris Jackson dank Therapie glücklicher und gesünder denn je

Paris Jackson (24) ist rundum happy! In der Vergangenheit hat die Tochter von Musik-Legende Michael Jackson (✝50) schwere Zeiten durchlebt. Die Sängerin hatte mit ihrer Drogen- und Alkoholsucht und auch Depressionen zu kämpfen. Im Juli 2020 berichtete sie sogar, mehrere Suizidversuche unternommen zu haben. Diese düsteren Tage liegen nun aber offenbar hinter ihr: Paris geht es besser als je zuvor, wie sie nun betonte!

Im Interview mit Spin betonte die 24-Jährige: "Ich bin glücklicher und gesünder, als ich je war." Grund dafür sei ihr neuer Lebensstil. Sie habe aufgehört zu Rauchen und gehe regelmäßig zur Therapie. "Wenn ich in den Spiegel schaue, hasse ich nicht mehr, was ich sehe. Ich habe gelernt, mich selbst zu lieben. Ich versuche, mich gut zu behandeln", fasste die Musikerin zusammen. Zwar habe sie nach wie vor schlechte Tage, doch sie wolle nicht zu hart zu sich sein und ihren Fortschritt wertschätzen.

Auch das große Erbe ihres berühmten Papas macht Paris hin und wieder zu schaffen. Immerhin will sie eine eigene Musikkarriere auf die Beine stellen. "An manchen Tagen spüre ich diesen Druck, und an anderen Tagen fühle ich mich – naja, die Musik, die ich mache, ist ganz anders", versuchte der Promi-Spross zu erklären.

Anzeige

Getty Images Paris Jackson bei einem Event in New York City im August 2022

Anzeige

Getty Images Paris Jackson bei einem Event in Las Vegas, Dezember 2021

Anzeige

Instagram / parisjackson Paris' Fotomontage zu Ehren des Geburtstages ihres verstorbenen Vaters Michael im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de