War "Ex on the Beach"-Selina nach ihrem Rauswurf enttäuscht?

Wie ging es Selina Jansen nach dem Show-Aus? Zuletzt versuchte sie bei Ex on the Beach, einen Mann fürs Leben zu finden. Erst traf sie auf ihren Ex Can Pepe, dann lernte sie Kamill Rutkowski etwas näher kennen. Doch mit keinem schien es wirklich zu klappen und das Terrortablet feuerte sie schlussendlich aus der Show. Aber war Selina danach traurig?

"Dass ich in der Show nicht den Mann fürs Leben gefunden habe, hat mich nicht enttäuscht", gab die 26-Jährige im Interview mit Promiflash zu. Aber sie betonte: "Ich war eher traurig, dass bis dahin kein passender Mann für mich da war und ich nicht genug Zeit hatte beziehungsweise die Zeit dort nicht genutzt habe, um mich mehr zu öffnen." Beim nächsten Mal würde sie die Chance mehr nutzen und ein bisschen aus sich herauskommen, führte Selina weiter aus.

Nach ihrem Ende bei der Datingshow traf sie sich noch einige Male mit Kamill, wie sie verriet, aber für mehr hat es nicht gereicht. "In meinem Liebesleben hat sich nicht viel getan. Ich bin immer noch Single. Allerdings bin ich weiterhin auf der Suche nach dem richtigen Partner", plauderte die Beauty aus.

Selina Jansen, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2022

Selina Jansen, Reality-TV-Teilnehmerin

Kamill Rutkowski, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

