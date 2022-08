Zu dick: Wurde Britney Spears als Kind zum Sport gezwungen?

Britney Spears (40) erhebt neue Vorwürfe gegen ihre Eltern. Seit dem Ende ihrer 13-jährigen Vormundschaft durch ihren Vater Jamie Spears (70) genießt die Sängerin ihre neu gewonnene Freiheit in vollen Zügen. Doch ganz mit der Vergangenheit abgeschlossen scheint die Pop-Prinzessin noch nicht zu haben. Immer wieder äußert sie sich kritisch gegenüber ihrer Familie. Nun warf Britney ihren Eltern vor, sie während ihrer Kindheit zum Sport gedrängt zu haben.

In einer rund 22-minütigen Audiodatei, die am Sonntag auf dem YouTube-Kanal der 40-Jährigen veröffentlicht worden war, spricht die Musikerin offen und ehrlich über ihre schwierige Kindheit. So erzählt Britney beispielsweise, dass sie sehr unter der Kontrolle ihres Vaters gelitten habe und regelrecht verängstigt gewesen sei. "Ich erinnere mich nur daran, dass ich tun musste, was mir gesagt wurde. Jeden Tag wurde mir gesagt, dass ich fett sei, dass ich ins Fitnessstudio gehen müsse", fuhr die "Circus"-Interpretin fort. Sie könne sich an keinen Moment in ihrem Leben erinnern, in dem sie sich schon einmal "so erniedrigt gefühlt habe".

In dem Clip sprach Britney außerdem darüber, wie traumatisierend die Zeit der Vormundschaft für sie gewesen sei. "Es war purer Missbrauch. [...] Ich hatte das Gefühl, dass meine Familie mich weggeworfen hat", erzählte die zweifache Mutter emotional. Mittlerweile wurde der Post allerdings wieder von ihrem Kanal gelöscht.

Getty Images Britney Spears bei einem Auftritt

Instagram / britneyspears Britney Spears im Juni 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

