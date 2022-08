Schmerz loslassen: Britney Spears will glücklich sein!

Britney Spears (40) ist bereit für ein glückliches Leben! Die Sängerin musste in der Vergangenheit viel durchmachen: Über 13 Jahre lang durfte sie nicht selbst über ihr Leben bestimmen – Ende 2021 wurde die Vormundschaft dann aber beendet. Die Zeit beschreibt die "Toxic"-Interpretin als sehr traumatisierend. Nun darf die Blondine aber ihre eigenen Entscheidungen treffen und genießt ihre Freiheit in vollen Zügen. Britney betonte: Sie möchte endlich ihren Schmerz loslassen!

Erst vor wenigen Tagen hat die Musikerin ihren Instagram-Account gelöscht – dafür ist sie nun umso aktiver auf Twitter. Auf der Plattform postete sie, dass jeder Tag ein Neuanfang sei, an dem man versuchen könne, eine bessere Person zu sein und das zu tun, was einen glücklich mache. "Ich erinnere mich jeden Tag daran, den Schmerz und die Bitterkeit loszulassen – und versuche, mir selbst und anderen zu vergeben, was mich verletzt hat", zeigte sie sich optimistisch.

Britney wolle sich außerdem ein Beispiel an ihrem jüngeren Ich nehmen. "Ich will furchtlos sein – wie als ich jünger war – und nicht so ängstlich", machte die 40-Jährige mehr als deutlich und betonte, sich dafür zu entscheiden, glücklich zu sein.

Getty Images Britney Spears, Juli 2015

Getty Images Britney Spears bei den VMAs 2016

Getty Images Sängerin Britney Spears

