Bruder von Liam und Chris: Luke Hemsworth ist nicht neidisch

Luke Hemsworth (41) gönnt seinen Brüdern ihren Erfolg! Liam (32) und Chris Hemsworth (39) sind mit ihren Rollen in "Die Tribute von Panem" oder Thor weltberühmt geworden und seitdem immer wieder auf den großen Kino-Leinwänden der Welt zu sehen. Doch es gibt noch einen dritten Bruder im Bunde, der oft vergessen wird, wenn man an die australischen Geschwister denkt. Neidisch ist Luke auf den Erfolg seiner Brüder jedoch keinesfalls!

In einem Interview mit Men's Health Australia sprach Luke darüber, wie es ist, mit seinen zwei jüngeren Brüdern verwandt zu sein – immerhin seien Liam und Chris in Sachen Schauspielerei gefeierter als er selbst. Das scheint dem Ältesten der dreien jedoch nichts auszumachen. "Die können gerne alleine gegeneinander konkurrieren, weil sie beide 1,80 Meter groß und umwerfend schön sind", scherzte Luke in dem Gespräch.

"Es macht Spaß, mit ihnen Texte zu lernen", verriet er weiter und stellte damit klar, dass es ihm vielmehr große Freude bereite, die beiden zu unterstützen. Dennoch seien Liam, Chris und Luke immer noch "ganz normale Brüder", die es hin und wieder versuchen würden, sich spaßeshalber zu übertreffen und zu ärgern.

Anzeige

Instagram / hemsworthluke Chris Hemsworth und Luke Hemsworth, Schauspieler

Anzeige

Instagram / hemsworthluke Luke Hemsworth und Liam Hemsworth, Schauspieler

Anzeige

ActionPress Luke, Liam und Chris Hemsworth, 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de