Cameron Diaz wird 50 Jahre alt: Das ist ihr Beauty-Geheimnis

Wie bleibt Cameron Diaz (50) in ihrem Alltag in shape? Am 30. August wurde die Hollywood-Schönheit schon ein halbes Jahrhundert alt. In der Vergangenheit sprach sie bereits mehrfach darüber, wie sie sich sowohl geistig als auch körperlich fit hält. So schwört sie beispielsweise auf Intervallfasten. "Es lohnt sich. Es hilft dir, darauf zu achten, was du deinem Körper zuführst", erzählte die Mutter einer Tochter im vergangenen Juni im "The Goop Podcast". Camerons weitere Beauty-Geheimnisse erfahrt ihr im Video...

