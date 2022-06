So bleibt Cameron Diaz (49) in shape! Ihre Schauspielkarriere hat die Mutter einer Tochter vorerst auf Eis gelegt, um sich voll und ganz auf ihr gemeinsames Kind mit ihrem Ehemann Benji Madden (43) zu konzentrieren. Dennoch bekommt man die einstige Hollywood-Berühmtheit immer wieder zu sehen – und sie ist auch kurz vor ihrem 50. Geburtstag noch top in Form! Nun verriet Cameron, wie sie ihre schlanke Figur hält!

In "The Goop Podcast" plauderte die 49-Jährige mit Gwyneth Paltrow (49) über ihre Beauty-Geheimnisse. Unter anderem setzt Cameron auf Intervallfasten. Dabei wird in einem festen Rhythmus und nur zu bestimmten Tageszeiten Nahrung aufgenommen. "Es lohnt sich. Es hilft dir, darauf zu achten, was du deinem Körper zuführst", hielt der "Verrückt nach Mary"-Star fest. Sie müsse nicht ständig Snacks zu sich nehmen, wie es ihre zweijährige Tochter Raddix tue.

Auch ihre Haut schont Cameron mittlerweile. "Ich habe fast mein ganzes Leben lang jeden Tag Make-up getragen, weil ich arbeiten musste, und das hat meiner Haut wirklich geschadet", erzählte die US-Amerikanerin. Inzwischen verzichte sie großteils darauf, sich zu schminken und finde mehr Gefallen an ihrer Natürlichkeit.

Instagram / benjaminmadden Benji Madden und Cameron Diaz

Getty Images Cameron Diaz bei "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" im April 2016

Instagram / camerondiaz Cameron Diaz, Schauspielerin

