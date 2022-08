Im Alter von 12: Demi Lovato nahm wegen Autounfall Opiate

Demi Lovato (30) hatte bereits in jungen Jahren mit Problemen zu kämpfen. Die Musikerin legte eine erfolgreiche Karriere als Sängerin hin, doch 2018 zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück. Grund war eine Drogen-Überdosis, an der die "Skyscraper"-Interpretin beinahe ums Leben gekommen wäre. Der Camp Rock-Star geht stets sehr offen mit seiner Drogen- und Alkoholsucht um – jetzt erinnerte sich Demi an eine Zeit aus ihrer Kindheit zurück.

Im Podcast "Call Her Daddy" sprach die 30-Jährige über ihre Vergangenheit. Sie verriet, dass ihr aufgrund eines Autounfalls bereits im Alter von 12 oder 13 Jahren Opiate verschrieben wurden. "Meine Mutter dachte nicht, dass sie die Opiate ihrer 13-jährigen Tochter wegschließen müsste, aber zu diesem Zeitpunkt trank ich bereits", erklärte Demi. Da sie gemobbt wurde, suchte sie einen Ausweg und begann schon als Teenager Alkohol zu trinken. Dies wiederum führte zu einer Kokainsucht: "Mit 17 habe ich das erste Mal Koks probiert und es zu sehr geliebt, was dazu führte, dass ich mich in Behandlung begab, kurz nachdem ich 18 wurde."

Im Interview mit Apple Music erzählte sie, dass sie sich in dieser schweren Zeit auf ihre Familie verlassen konnte. Dennoch würden sie sich heute noch Sorgen machen: "Das wird wahrscheinlich nie verschwinden, nach dem, was ich ihnen angetan habe. Das hat dazu geführt, dass sie leiden mussten."

