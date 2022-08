Demi Lovato ehrlich: Sie hat sich in ihrer Popmusik verloren

Demi Lovato (30) hat mit ihrer Musik schon riesengroße Erfolge gefeiert! Die US-amerikanische Sängerin hat sich mit Liedern wie beispielsweise "Heart Attack", "Cool For The Summer" oder auch "Tell Me You Love Me" in die Herzen von Millionen Fans gesungen. Zwar lieben weltweit zahlreiche Supporter die Tracks der "Camp Rock"-Darstellerin – doch sie selbst hatte lange Zeit mit ihren Projekten zu kämpfen: Demi hat sich nämlich jahrelang in ihrer eigenen Popmusik verloren...

Gegenüber Apple Music erklärte Demi jetzt, dass bei ihren ersten beiden Alben die richtigen Entscheidungen getroffen und die Musik gemacht habe, die sie gerne mag. "Dann bin ich davon abgekommen, weil ich dachte: 'Ich will Radiosongs'", rief sie sich in Erinnerung und fügte hinzu: "Ich wollte Songs, die im Radio gespielt werden, also habe ich angefangen, mehr Popmusik zu machen." Doch diese Art von Musik habe ihr eigentlich gar nicht gefallen. "Ich habe mich selbst und mich als Künstlerin dadurch verloren", betonte die Beauty.

Inzwischen höre Demi aber wieder mehr auf ihr Herz und vertraue in Sachen Musik auf ihren Instinkt. "Mit der Zeit habe ich mich langsam wieder selbst gefunden", erklärte sie und hob zudem hervor: "Es ist rückblickend schon lustig, dass meine Instinkte anfangs – als 15-Jährige – schon genau richtig waren."

Getty Images Demi Lovato im September 2021 in Los Angeles

Getty Images Demi Lovato im März 2022

Getty Images Demi Lovato im März 2021 in Beverly Hills

