Nachschub! Er macht den "Are You The One?"-Boys Konkurrenz

Er sorgte für ordentlich Wirbel in der Villa! In der Datingshow Are You The One – Reality Stars in Love müssen die Teilnehmer auf alles gefasst sein. Zuletzt stand der freiwillige Auszug von Teilnehmer Lukas im Mittelpunkt: Er glaubte nicht, in der Show seine Traumfrau zu finden. Blöd für sein Perfect Match Luisa (20) – sie musste mit ihm gehen. Aber für Ersatz war direkt gesorgt, denn mit Felix zog ein neuer Mann in die Villa ein!

Als ehemaliger Temptation Island-Teilnehmer kommt mit Felix ein echter Verführer auf die Mädels zu. Und der weiß genau, wie er sich seine Traumfrau vorstellt: "Sie sollte einfach gerade sein, ehrlich sein. [...] Sie soll richtig geil aussehen, schön getunt", stellte er direkt klar. Auf einem Segeltrip durfte er ein paar der Mädels dann erst einmal alleine kennenlernen und konnte sich gar nicht entscheiden, welche er am besten fand. Vor allem Karina und Ricarda scheinen in sein Beuteschema zu passen. Und auch die Frauen waren erst mal sehr angetan von dem Neuzugang.

Mit Teilnehmerin Gina hatte Felix aber direkt eine Verbindung, denn die beiden kennen sich bereits. "Wir kennen uns privat, haben uns auf Partys getroffen [...] Da freut man sich schon, jemanden zu sehen, den man schon länger kennt", freute sie sich. Und vielleicht sind die beiden ja auch ein Perfect Match.

Instagram / ricardaraatz Influencerin Ricarda Raatz

RTL / Markus Hertrich Karina Bauer, "Are You The One"- Kandidatin

RTL / Markus Hertrich Gina Alicia, "Are You The One?"-Kandidatin

