Joko Winterscheidts "The Voice"-Einlage: Fans sind geflasht

Da hat sich Joko Winterscheidt (43) wieder etwas Ausgefallenes einfallen lassen! Heute Abend moderiert der gebürtige Mönchengladbacher wieder Wer stiehlt mir die Show?, nachdem er sich diese Position in der vergangenen Folge wieder zurück erkämpft hat. Ob er weiterhin die Stellung halten wird oder von Olli Schulz (48), Nilam Farooq (32), Fahri Yardim oder dem Wildcarder abgelöst wird, wird sich noch zeigen. Doch mit dem Opening hat Joko auf jeden Fall für einen großen Start gesorgt!

Anstatt auf der eigenen Bühne seine Show zu beginnen, probierte sich der Moderator woanders aus: In einem wilden Punktoutfit mit dunklem Augen-Make-up und wild gegelten Haaren performte der 43-Jährige bei The Voice of Germany. Die Jury war nicht eingeweiht, drehte sich aber bei Jokos Auftritt mit dem Song "Firestarter" von The Prodigy um. Doch auch die Fans auf Twitter reagierten begeistert und belustigt zugleich: "Joko einfach mal kurz das "The Voice of Germany"-Studio zerlegt und vier Buzzer abkassiert." In einem anderen Tweet heißt es: "Ich kann nicht mehr – wie geil ist dieser Anfang bitte?" Viele Zuschauer feierten auch das wilde Outfit des Schauspielers.

Doch auch die Jury konnte sich vor Lachen kaum halten. Rea Garvey (49) rief dem Schauspieler zu, während er in die Hände klatschte: "Joko, du bist ein Rockstar!" Mark Forster (39) scherzte hingegen, dass der Moderator das Studio er mit diesem Gesang das Studio verlassen soll und sich lieber wieder seiner eigenen Show widmen solle.

Anzeige

ProSieben/Timmy Hargesheimer Das neue "Wer stiehlt mir die Show"-Rateteam

Anzeige

ProSieben / Timmy Hargesheimer Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Anzeige

ProSieben / Timmy Hargesheimer Joko Winterscheidt, Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de