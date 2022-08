Starkes Duo! Das sind die beiden Neuen bei "Sturm der Liebe"

Der Fürstenhof kann sich auf was gefasst machen! Sturm der Liebe erfreut sich seit vielen Jahren einer treuen Fangemeinde. Bereits 2005 liefen die ersten Folgen und seitdem ist die Begeisterung nicht mehr abgerissen. Über die Jahre hat es immer mal Veränderungen im Cast gegeben und es sind neue Charaktere dazugekommen. Auch jetzt kann sich die Besetzung der Telenovela sich wieder über Neuzugänge freuen. Ab Oktober werden Dorothée Neff und Aylin Ravanyar die Serie ordentlich aufmischen!

In einer Pressemitteilung gab der Sender ARD bekannt, dass Dorothée in die Rolle der Eleni Schwarzbach schlüpfen wird. Als Tochter von Alexandra (Daniela Kiefer) und Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) wird sie ins Familiengeschäft mit eintreten und versuchen, den Ansprüchen ihrer Eltern gerecht zu werden. "Es ist überwältigend, mit einem solch herzlichen Ensemble zu spielen und herausfordernd zugleich", schwärmte Dorothée von ihrer Arbeit am "Sturm der Liebe"-Set.

Auch Aylin fühlt sich im Cast der Serie besonders gut aufgehoben: "Nach der anfänglichen Nervosität und Aufregung bin ich unglaublich froh, Teil eines so tollen, lieben Teams und der Fürstenhof-Welt sein zu dürfen." Sie wird Valentina Saalfeld spielen. Valentina kehrt nach einem abgebrochenen Studium und einer schweren Trennung zurück zu ihrem Vater Robert Saalfeld (Lorenzo Patané, 45). Allerdings bringt sie es nicht fertig, ihm zu sagen, warum sie wieder zu Hause ist.

ARD / Christof Arnold Der "Sturm der Liebe"-Cast in einer Szene

ARD/Christof Arnold Daniela Kiefer, Schauspielerin

© ARD/Christof Arnold Lorenzo Patané, "Sturm der Liebe"-Darsteller

