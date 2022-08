Supersüß: Serena Williams und Tochter Olympia im Partnerlook

Serena Williams (40) und ihre Tochter Alexis Olympia Ohanian Jr. (4) sind ein Herz und eine Seele. Anfang August hatte die Tennisspielerin verkündet, dass sie ihre Karriere nach 27 erfolgreichen Jahren an den Nagel hängen wird. Nur noch an den diesjährigen U.S. Open will sie teilnehmen. Um ihre Mama bei ihrem letzten Turnier zu unterstützen, erschienen Serena und Olympia nun im Partnerlook.

Am vergangenen Montag fand die Auftaktveranstaltung der U.S. Open in New York City statt, bei der auch die 40-Jährige sowie ihr Ehemann Alexis Ohanian (39) und ihre Tochter vor Ort waren. In der ersten Runde des Damen-Einzelturniers trat Serena dann gegen die montenegrinische Sportlerin Danka Kovinic an. Von der Tribüne aus feuerte die Vierjährige Serena an und bezauberte dabei in einem süßen Outfit, das auf das ihrer Mama abgestimmt war. Wie Aufnahmen der Veranstaltung zeigen, trug die Kleine ein mit Strasssteinen besetztes Sportkleid – eine Mini-Version des Kleidungsstücks, das ihre Mama auf dem Tenniscourt trug.

Auch mit ihrer Frisur zollte Olympia der Karriere der in Michigan geborenen Beauty ihren Tribut. So trug die Vierjährige am Ende ihrer geflochtenen Zöpfe weiße Perlen, die an Serenas Frisur erinnerten, als sie 1999 zum allerersten Mal die U.S. Open gewonnen hatte.

Anzeige

Getty Images Serena Williams bei den U.S. Open im August 2022

Anzeige

Getty Images Alexis Ohanian und Alexis Olympia Ohanian Jr. im August 2022

Anzeige

Getty Images Alexis Olympia Ohanian Jr., Alexis Ohanian und Serena Williams, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de