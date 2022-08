25 Jahre tot: Prinzessin Diana bleibt für immer unvergessen!

Die Welt trauert um Prinzessin Diana (✝36)! Am 31. August 1997 verstarb die Königin der Herzen nach einem schweren Autounfall in Paris. Heute jährt sich ihr Todestag bereits zum 25. Mal. Auch ein Vierteljahrhundert später bewegt das Leben der Britin sowie ihr tragischer Unfalltod noch die Menschen. Erst vor wenigen Tagen zollte ihr Sohn Prinz Harry (37) seiner Mutter Tribut: "Ich möchte, dass heute ein Tag voller Erinnerungen ist an ihre unglaubliche Arbeit und die Liebe, mit der sie dieser nachgegangen ist."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de