Aurora Ramazzotti erstmals nach Babygerüchten gesichtet

Erwartet Aurora Ramazzotti (25) etwa ihren ersten Nachwuchs? Seit rund fünf Jahren ist die Tochter von Eros Ramazzotti (58) und Michelle Hunziker (45) glücklich mit Goffredo Cerza zusammen. Immer wieder zeigt sich das Paar glücklich in der Öffentlichkeit – wollen sie jetzt etwa den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen? Italienischen Medien zufolge soll man Aurora beim Kauf eines Schwangerschaftstests gesehen haben. Jetzt wurde sie erstmals nach den Gerüchten gesehen: Hier spaziert Aurora in einem luftigen Kleid mit ihrem Freund.

Wie die aktuellen Paparazzi-Bilder zeigen, wurde Aurora jetzt erstmals nach den Spekulationen gesehen: In Mailand war die 25-Jährige mit Goffredo unterwegs – dabei hielt Aurora ihre Handtasche vor ihren Bauch! Hinzukommt, dass die Beauty ein weites luftiges Kleid trug, sodass man keinen Blick auf ihre Mitte erhaschen konnte.

Nachdem Aurora angeblich bei dem Kauf eines Schwangerschaftstests gesehen worden war, postete sie zudem kryptische Zeilen auf Social Media: "Ich möchte über nichts sprechen, denn jedes Wort ist nur ein Geräusch für diejenigen, die es nicht verstehen wollen", schrieb Aurora in einer Instagram-Story.

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Aurora Ramazzotti im August 2022

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza im August 2022

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza im August 2022

