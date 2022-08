Echt jetzt? Fans wollen Kim Kardashian als neue Bachelorette

Wird Kim Kardashian (41) ihre große Liebe vielleicht schon bald im TV suchen? Nach der Trennung von Kanye West (45) und ihrer anschließenden Scheidungsschlammschlacht hatte sich die Reality-TV-Bekanntheit in Pete Davidson (28) verliebt. Nach neun Monaten ging jedoch auch ihre Beziehung zu dem Komiker in die Brüche. Inzwischen ist Kim jedoch wieder bereit, auf Dates zu gehen. Wenn es nach ihren Fans geht, wäre Kim die perfekte Bachelorette!

In der aktuellen Staffel der US-amerikanischen Bachelorette gehen erstmals zwei Frauen an den Start, um Rosen an ihre Anwärter zu verteilen. Wie The Hollywood Gossip nun berichtete, hätten die derzeitigen Rosenverteilerinnen Rachel Recchia (26) und Gabby Windey (31) bei den Aufnahmen der Wiedersehensfolge verraten, dass sie sich Kim als nächste Bachelorette wünschen würden. "Ich glaube, es wäre uns eine Ehre, Kim K. in der Schwesternschaft zu haben", scherzte Rachel und fügte hinzu, dass sich die 41-Jährige in dieser Rolle sicher gut machen würde.

Ob Kim wirklich in Erwägung ziehen würde, an dem Flirt-Format teilzunehmen? Das ist wohl eher unwahrscheinlich. Auf ein neues Liebes-Abenteuer würde sich die Vierfach-Mama jedoch schon gerne wieder einlassen. "Kim hat geäußert, dass sie bereit ist, sich mit jemandem zu treffen, der älter ist, aber es muss die richtige Person sein, die ihr Leben versteht", verriet ein ihr nahestehender Insider kürzlich gegenüber E! News.

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson, Mai 2022

Instagram / gabby.windey Gabby Windey und Rachel Recchia im Juli 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

