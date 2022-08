Heidi Klum in Sorge: Tochter Leni ging nicht an ihr Handy

Das bereitet Heidi Klum (49) wohl ein wenig Bauchschmerzen. Die Germany's next Topmodel-Jurorin könnte nicht stolzer auf ihre Tochter Leni Klum (18) sein: Die junge Frau hat sich wie ihre Mama einen Namen als Model gemacht. Im vergangenen Juni schloss sie auch noch erfolgreich die Highschool ab und wurde danach an einer Uni in New York angenommen. Vor wenigen Tagen war es dann auch so weit, denn Leni zog für ihr Innenarchitekturstudium um. Die Situation ist für Mama Heidi allerdings ungewohnt und macht ihr noch etwas Sorgen.

In der Late Late Show von James Corden (44) kam die Blondine auf den Auszug ihrer Tochter zu sprechen. Leni hatte am vergangenen Montag ihren ersten Tag am College – auch wenn sich die Mama sehr für ihr Kind freue, mache sie sich dennoch ständig Gedanken. "Ich rief sie letztens an. Normalerweise nimmt sie ab, aber dann höre ich drei, vier Stunden lang nichts mehr. Und schon geht mir durch den Kopf 'Wo ist sie? Was macht sie gerade? Warum geht sie nicht ran?'", teilte das Model seine Sorgen mit. Doch die 49-Jährige nimmt ihr Bangen mit Humor und witzelte, dass sie sich noch die Nummern von Lenis Mitbewohnerin und ihrem Nachbarn besorgen werde.

Vor einer Woche postete Heidi ein Bild auf Instagram, das sie als Victoria's Secret-Engel auf dem Laufsteg zeigt. "Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, dass dieses Foto aufgenommen wurde, als ich im vierten Monat schwanger mit dir war", richtete Heidi das Wort an ihre Tochter unter dem Beitrag und fügte anlässlich Lenis Umzug hinzu: "Ich weiß, dass es jetzt Zeit für dich ist, deine Flügel auszubreiten und zu fliegen."

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi und Leni Klum bei "Germany's next Topmodel" 2022

Instagram / leniklum Leni Klum, Model

Getty Images Heidi Klum bei Victoria's Secret im November 2003

