Nach Trennung: Leonardo DiCaprio mit Salma Hayek unterwegs

Sucht Leonardo DiCaprio (47) etwa Trost bei einer Freundin? Der "The Wolf of Wallstreet"-Darsteller und das Model Camila Morrone (25) wurden vor rund fünf Jahren ein Paar. Die beiden wurden immer wieder zusammen gesichtet, allerdings erschienen sie nie gemeinsam zu großen Events. Laut einem Insider soll das auch nie passieren – die zwei haben sich im Sommer wohl voneinander getrennt. Nun wurde Leonardo mit seiner langjährigen Freundin Salma Hayek (55) zusammen gesichtet – hatten sie etwa was Wichtiges zu bereden?

Die beiden Hollywoodstars haben zwar noch nie miteinander gearbeitet, jedoch sind sie schon seit mehreren Jahren eng befreundet. Laut Deux Moi wurden die zwei Schauspieler nun zusammen in einem Restaurant in Los Angeles gesichtet. Dort konnte man Leonardo und die "Kindsköpfe"-Darstellerin an einem großen Tisch sitzend beobachten. Da es aber momentan keine Infos darüber gibt, ob die beiden an einem gemeinsamen Projekt arbeiten, könnte dieses Treffen auch als freundschaftlicher Austausch gedient haben – denn nach Leonardos Liebes-Aus haben sie vermutlich viel zu bereden.

Darüber hinaus berichtete ein Insider gegenüber Page Six, dass der Titanic-Darsteller es sich momentan ziemlich gut gehen lässt. "Leo war jede Nacht unterwegs und hat gefeiert... er war mit seiner alten Crew und ein paar Mädchen unterwegs", verriet der anonyme Tippgeber.

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Salma Hayek, Februar 2020

Anzeige

LRNYC / MEGA Leonardo DiCaprio und Camila Morrone im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de