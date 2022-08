Stolzer Papa: John Stamos' Sohn hat seinen ersten Schultag

Das ist ein ganz besonderer Moment für alle Eltern. 2018 wurden Full House-Darsteller John Stamos (59) und seine Frau Caitlin McHugh (36) zum ersten Mal Eltern. Doch Söhnchen Billy hatte einen schweren Start ins Leben, denn er kam sechs Wochen zu früh auf die Welt. Mittlerweile ist der Kleine aber schon vier und jetzt gibt es für die Familie einen neuen Meilenstein zu feiern: Billy kommt nämlich in die Schule. Und Papa John gratulierte mit einem süßen Partnerlook-Pic!

"Einer von beiden hat heute seinen ersten Tag in der Schule. Und der andere tut alles in seiner Macht, um nicht zu weinen", schrieb John bei Instagram unter das Bild von sich und seinem Sohn. Das Duo ist dabei schick zurechtgemacht und beide tragen zusammenpassende weiße Hemden. Da Billy erst vier ist, wird er wohl zunächst in die Vorschule kommen. Damit hat John dann noch knapp zwei Jahre, um sich emotional auf die große Einschulung vorzubereiten.

John und Billy sehen sich auf dem Bild erstaunlich ähnlich, was auch den Fans aufgefallen ist. Vor allem seine Haare scheint Billy von Papa geerbt zu haben. In den Kommentaren überhäufen die Follower die beiden mit Komplimenten: "Er hat genauso tolle Haare wie du!", schrieb einer. "Haargene sind stark!", meinte ein anderer.

Joshua Sudock/Disneyland Resort via Getty Images John Stamos und seine Frau Caitlin McHugh Stamos in der Walt Disney World Anaheim, Florida

Instagram / johnstamos John Stamos mit seinem Sohn Billy im Mai 2020

Getty Images US-Schauspieler John Stamos im Januar 2020

