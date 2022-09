"Ein Leben lang": LaFee und ihr Partner haben geheiratet!

Sie hat sich getraut! 2006 erlangte LaFee (31), die mit bürgerlichem Namen Christina Klein heißt, mit ihrem Song "Virus" deutschlandweit an Bekanntheit. Neben ihrer Gesangskarriere versuchte sich die Musikerin auch als Schauspielerin und war unter anderem in der Daily Alles was zählt zu sehen. Ihr Privatleben hält die Sängerin jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun gab LaFee überraschend bekannt: Sie hat geheiratet!

"Ja für hier und jetzt! Ja für ein Leben lang", schrieb die 31-Jährige auf Instagram zu ihren Hochzeitsbildern. "Der wohl emotionalste und wunderschönste Tag meines Lebens", schwärmte die Musikerin weiter. Am 27. August schritt Christina gemeinsam mit ihrem Partner vor den Traualtar, um sich gegenseitig das Eheversprechen zu geben. Den Namen ihres Ehemanns gab sie jedoch nicht preis.

Zahlreiche Fans und Kollegen gratulieren der "Material Girl"-Interpretin zu ihrem Liebesglück. "Was? Wie cool, meine kleine Tochter und mein Lieblingslichtblick. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch und viel Liebe für euch", kommentierte unter anderem ihr ehemaliger "Alles was zählt"-Kollege Lars Korten (50) den Beitrag. "Glückwunsch! Alles erdenklich Liebe und Gute dem hübschen Brautpaar", schrieb Nina Moghaddam (41).

Instagram / lafee_official LaFee, Sängerin

Instagram / lafee_official LaFee mit ihrem Ehemann

Instagram / korten.lars Lars Korten, Schauspieler

