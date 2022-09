"Harry Potter"-Reunion: J.K. Rowling begründet Abwesenheit

J.K. Rowling (57) spricht Klartext! Anfang des Jahres erschien das langersehnte Reunion-Special der erfolgreichen Harry Potter-Filmreihe: Gemeinsam mit Daniel Radcliffe (33), Emma Watson (32) und Co. blickten die Fans in der Show "20. Jubiläum von Harry Potter: Rückkehr nach Hogwarts" auf die Zeit am Set zurück. Doch eine Person fehlte auf der Gästeliste: die Schöpferin der "Harry Potter"-Welt selbst! Damals hieß es, dass J.K. Rowling zwar eingeladen worden sei, es aber abgelehnt habe, zu kommen. Jetzt äußerte sich die Schriftstellerin selbst zu ihrer Abwesenheit!

In einem Interview mit Virgin Radio stellte die 57-Jährige klar, warum sie wirklich bei der Reunion fehlte – obwohl sie während der Show in den Archivclips zu sehen war: "Ich wurde nicht ausgeschlossen. Ich wurde gefragt, ob ich mitmachen möchte, und ich habe mich dagegen entschieden. Ich dachte, es ginge mehr um die Filme als um die Bücher, und das ist auch richtig so. Darum ging es ja auch bei dem Jubiläum", offenbarte die Britin.

Selbst wenn J.K. Rowling an der großen Reunion teilgenommen hätte, wäre ein Wiedersehen aufgrund ihrer kontroversen Ansichten sicherlich problematisch geworden: Nachdem sich die Schriftstellerin in den vergangenen Jahren transphob im Netz geäußert hatte, distanzierten sich viele der "Harry Potter"-Darsteller von ihr.

Getty Images Rupert Grint, Daniel Radcliffe, Emma Watson im Juli 2011

Getty Images J.K. Rowling bei den "RFK Ripple of Hope Awards" in New York, Dezember 2019

REX FEATURES LTD. Rupert Grint, J.K. Rowling, Daniel Radcliffe und Emma Watson 2001 bei der "Harry Potter"-Premiere

