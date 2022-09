Laut Angelina Jolie: Brad Pitt soll eine Niete im Bett sein!

Ist Brad Pitt (58) schlecht im Bett? Jahrelang galten der Schauspieler und Angelina Jolie (47) als das Traumpaar in Hollywood. Die beiden lernten sich bei den gemeinsamen Dreharbeiten zum Film "Mr. und Mrs. Smith" kennen. 2014 heirateten Angelina und Brad schließlich. Doch bereits nach zwei Jahren war alles aus und vorbei: Die Beauty reichte die Scheidung ein. Seitdem steht sich das Ex-Paar in einem unschönen Rosenkrieg gegenüber. Jetzt sind auch intime Details aus der Beziehung der zwei an die Öffentlichkeit gelangt.

Nachdem bekannt wurde, dass Brad offenbar jemanden datet, schien es in Angelina zu brodeln – und sie revanchierte sich mit schmutzigen Details über ihr einstiges Liebesleben. Ein Insider verriet Globe: "Von all den Männern, mit denen sie geschlafen hat, war Brad ein unglaublich egoistischer, langweiliger, uninspirierter Liebhaber – und bei Weitem der faulste." Keine guten Worte, die die Schauspielerin über ihren Ex-Mann gesagt haben soll.

Aber damit nicht genug: "Es wurde noch schlimmer, weil er nach Körpergeruch stank und seine Socken im Bett anbehielt", plauderte der Insider weiter aus. "Angie bemitleidet jede Frau, die Brad findet. Es überrascht sie nicht, dass er Probleme hat, seine vielen Affären in etwas Sinnvolles zu verwandeln", soll sie laut der Quelle gesagt haben.

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie, Januar 2007

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

