Niedlicher Paar-Auftritt: Barbara Palvin und Dylan turteln

Barbara Palvin (28) und Dylan Sprouse (30) beweisen mal wieder, wie glücklich sie sind! Seit 2018 gehen das Model und der Schauspieler gemeinsam durchs Leben – seitdem zeigt sich das Paar immer wieder verliebt auf den Red Carpets. Aber auch nach vier Jahren Beziehung sind die beiden immer noch so verliebt wie am ersten Tag: Bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig turtelten Barbara und ihr Dylan, was das Zeug hält!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, schweben der 30-Jährige und seine Freundin immer noch auf Wolke sieben: Während Barbara total verliebt mit ihrem Liebsten auf dem Red Carpet posierte, trug sie ein mit Pailletten besetztes, schwarzes Kleid. Dazu wählte sie eine kleine Handtasche in derselben Farbe. Um den aufregenden Look komplett zu machen, wählte das Model ein glamouröses Make-up und eine auffällige Hochsteckfrisur. Dylan wiederum überzeugte in einem klassischen Anzug mit Fliege.

Auch auf Social Media versorgt das Paar seine Fans hin und wieder mit süßen Aufnahmen: Zu ihrem zweiten Jahrestag postete Dylan damals ein niedliches Selfie, das die beiden Turteltauben beim Wandern zeigt! "Wir sehen uns von Jahr zu Jahr ähnlicher, bis wir ein Tier mit vier Armen und vier Beinen sind", hatte der Zwilling von Cole Sprouse (30) zu dem Post auf seinem Instagram-Account geschrieben.

Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse im August 2022

Barbara Palvin und Dylan Sprouse im August 2022

Barbara Palvin und Dylan Sprouse im August 2022

