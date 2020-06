Dylan Sprouse (27) und Barbara Palvin (26) feiern Jubiläum. Seit 2018 gehen der Schauspieler und die Laufstegschönheit gemeinsam durchs Leben und zeigen sich seitdem total verliebt. Vor knapp einem Jahr wagten die beiden sogar einen weiteren Schritt und zogen in ihre erste gemeinsame Wohnung in New York. Jetzt hat das Pärchen etwas Besonderes zu feiern: Dylan und Barbara sind schon seit zwei Jahren zusammen.

Auf Instagram macht der Zwilling von Cole Sprouse (27) seiner Liebsten eine süße Liebeserklärung der etwas anderen Art: "Wir sehen uns von Jahr zu Jahr ähnlicher, bis wir ein Tier mit vier Armen und vier Beinen sind", witzelt er unter einem Selfie mit seiner Freundin. Das Victoria's Secret-Model schmiegt sich liebevoll an seinen Partner und beide strahlen bis über beide Ohren. "Ich liebe dich", schreibt der einstige Zack & Cody-Star am Ende des Statements.

In Sachen Liebe sieht es bei Dylans Twin nicht ganz so rosig aus. Nach vielen Spekulationen soll sich der Riverdale-Darsteller von seiner Freundin und Serien-Kollegin Lili Reinhart (23) getrennt haben. Die beiden sollen sogar schon einige Monate nicht mehr zusammen sein: "Cole und Lili haben sich schon getrennt, bevor die aktuelle Lage kritisch wurde", verriet ein Insider gegenüber Page Six.

Getty Images Dylan Sprouse und Barbara Palvin im Februar 2020

Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse

Getty Images Lili Reinhart und Cole Sprouse

