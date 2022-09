So hot: Rita Ora präsentiert ihr Sixpack in grünem Bikini

Rita Ora (31) weiß mit ihren Reizen zu spielen! Die "Let Me Love You"-Interpretin und Taika Waititi (47) sind seit April 2021 zusammen. Doch die beiden sollen mittlerweile mehr sein als nur ein Liebespaar: Laut einem Freund haben sich die beiden im vergangenen August das Jawort gegeben. Somit ist im Sommer der Sängerin einiges passiert, wie nun auch ein neues Video zeigt: Rita teilte einige Schnappschüsse aus den zuletzt verstrichenen Monaten in einem Video – darunter war auch ein sexy Bikini-Foto von ihr zu sehen.

Auf Instagram veröffentlichte die 31-Jährige einen Clip, der die vergangenen Monate noch einmal Revue passieren ließ. Eine der Aufnahmen fiel dabei besonders ins Auge: Man sieht die Musikerin in einem knallgrünen Bikini mit Blümchenmuster, wie sie gerade nach einer Abkühlung nass für die Kamera posiert. Ihr durchtrainierter Bauch kommt dabei besonders gut zur Geltung. Doch für ihr stählernes Sixpack muss die Engländerin auch etwas tun – so sieht man einige Bilder von ihr auch während des Trainings. "Habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass der Sommer vorbei ist, wenn es September ist?", schrieb sie zu ihrem Beitrag dazu.

Ihr Partner fehlt in dem Video natürlich nicht. Rita blendete mehrere Bilder mit ihrem Liebsten ein – so sieht man sie beispielsweise bei einem Dinner zusammen. Eine andere Aufnahme zeigt, wie Taika die Sängerin von hinten umarmt und ihr einen Kuss auf die Wange gibt. Dabei strahlt die "Anywhere"-Interpretin mit einem Lächeln glücklich in Richtung Himmel.

Instagram / ritaora Rita Ora im Sommer 2022

Instagram / ritaora Taika Waititi und Rita Ora

Instagram / ritaora Rita Ora und Taika Waititi im Sommer 2022

