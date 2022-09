Ben Affleck und J.Lo hatten vor Hochzeit Magen-Darm-Grippe

Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) hatten kurz vor ihrer Heirat mit Strapazen zu kämpfen. Nach ihrer ersten Zeremonie in Las Vegas gaben sich die Sängerin und der Schauspieler am 20. August in Georgia das Jawort. Seitdem wurden viele Details zu der Hochzeit bekannt. Zum Beispiel trug die "On The Floor"-Interpretin ein Kleid von Ralph Lauren (82) und Schmuck im Wert von fast zwei Millionen Euro. Doch jetzt enthüllte J.Lo, dass vor ihrer Traumhochzeit nicht alles nach Plan lief: Sie und ihr Mann waren krank!

In ihrem Newsletter "On the JLo" verriet die 53-Jährige, dass sie und Ben vor ihrer Hochzeit ganz schon gelitten haben. "Wir haben uns alle einen Magen-Darm-Virus eingefangen und mussten uns bis zum Ende der Woche erholen", meinte die Schauspielerin. Daneben gab es noch einige andere "unerwartete Rückschläge", gab sie zu. Doch alles in allem habe das die Feier umso schöner gemacht, resümierte Jennifer.

Außerdem gab J.Lo Einblick in das Probeessen des Paares, das einen Tag vor der Hochzeit stattfand. "Ben und ich haben am Abend zuvor darüber gelacht, dass wir in unserem Alter noch einmal heiraten", erzählte die "Jenny From The Block"-Interpretin. Beide waren schon mal verheiratet, doch jetzt seien sie im einzig richtigen Alter gewesen, in dem die Eheschließung wirklich Sinn macht, weiß J.Lo.

On the JLo Jennifer Lopez, August 2022

Getty Images Jennifer Lopez bei der Premiere ihrer Doku, Juni 2022

On The JLo Ben Affleck und Jennifer Lopez bei ihrer Hochzeit

