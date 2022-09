Neu-Mama Sharna Burgess macht "Dancing with the Stars"-Pause

Sharna Burgess (37) wird nicht zu Dancing with the Stars zurückkehren! Seit der 16. Staffel der US-Version von Let's Dance ist die Profitänzerin mit am Start. In der vergangenen Season wirbelte sie noch mit ihrem Lebenspartner Brian Austin Green (49) über das Tanzparkett. Ende Juni hieß das Paar sogar schon seinen ersten gemeinsamen Sohn namens Zane willkommen. Ihre neue Mama-Rolle bringt jedoch auch berufliche Veränderungen mit sich: Sharna wird in der anstehenden Staffel von "Dancing with the Stars" nicht mit dabei sein.

Diese Entscheidung teilte die 37-Jährige in ihrer Instagram-Story mit: "Nach langen Gesprächen und viel Nachdenken und dem Versuch, das Richtige zu tun, habe ich die wirklich schwere Entscheidung getroffen, dieses Jahr nicht bei 'Dancing with the Stars' mitzumachen." Nur zwei Monate nach der Geburt ihres Babys sei ihr Körper zwar "zu 100 Prozent belastbar" und "fit, stark und bereit zum Tanzen", doch der zeitliche Aufwand für die Show sei zu hoch. "Ich war nicht bereit, mindestens zehn Stunden am Tag von Zane weg zu sein", erklärte Sharna.

Immerhin stillt die Blondine und genießt die Zeit mit ihren Liebsten auch in vollen Zügen. "Ich habe diese Familie und dieses Neugeborene zu Hause, mit dem ich diese Momente vielleicht nie wieder erleben kann", gab Sharna zu bedenken. Trotzdem wird der Tanzprofi aber bei "Dancing with the Stars" zu sehen sein. Auf welche Art stehe jedoch noch nicht fest.

