Privatjet: So feierten Bill und Tom Kaulitz ihren Geburtstag

Bill und Tom Kaulitz ließen sich an ihrem Geburtstag ordentlich feiern! Die Zwillingsbrüder wurden am 1. September 33 Jahre alt – und diesen Tag zelebrierten sie auf besondere Art und Weise: Gemeinsam mit Toms Ehefrau Heidi Klum (49) und ihrem guten Freund Thomas Hayo verreisten die Tokio Hotel-Stars in einem Privatjet und ließen ihre Community auf Instagram daran teilhaben. Über den Wolken nahm die Geburtstagsparty dann rasch ihren Lauf – inklusive großer Partyhüte, Luftballons und einem Kuchen!

