Salma Hayek feiert ihren 56. Geburtstag im knallroten Bikini

Salma Hayek (56) zeigt, was sie hat! Die Schauspielerin wurde schon als junge Erwachsene in ihrer Heimat Mexiko berühmt. Wenige Jahre später startete sie auch in den USA durch. Inzwischen zählt die Brünette zu den erfolgreichsten Stars der Branche und blickt auf einen bemerkenswerten Lebenslauf zurück. Nun feierte Salma ihren 56. Geburtstag – und ließ es zu diesem Anlass in einem knallroten Bikini richtig krachen!

Auf Instagram teilte die Produzentin einen kurzen Clip, in dem sie ausgelassen auf einer Jacht tanzt. Dabei trägt sie nur einen knappen roten Bikini, der ihre Kurven optimal in Szene setzt. "Herzlichen Glückwunsch an mich selbst zu meinem 56. Geburtstag", schrieb Salma zu dem Video und dekorierte ihn mit dem Hashtag "Immer dankbar".

Die Kommentarspalte wurde von Fans mit lieben Worten und Glückwünschen geflutet. "56? Kaum zu glauben. Du siehst toll aus!" oder "Alles Liebe für dich. Du bist einfach atemberaubend", schwärmten Salmas Follower unter dem Instagram-Beitrag.

Getty Images Salma Hayek bei den SAG Awards 2022

Instagram / salmahayek Salma Hayek im September 2022

Getty Images Salma Hayek auf der "Eternals"-Premiere, 2021

