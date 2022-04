Dieser Film hält schon während der Produktion einige Überraschungen bereit! Bei den Fans ist die Vorfreude auf den dritten Teil der Filmreihe Magic Mike um den gleichnamigen Stripper riesig. Der Hauptdarsteller Channing Tatum (41) klagte bereits vor einigen Wochen über permanenten Muskelkater aufgrund des intensiven Trainings. Nun gibt es für ihn aber interessante Neuigkeiten: Bei den Dreharbeiten bekommt der Schauspieler nun eine neue Kollegin an die Seite gestellt – Salma Hayek (55) stößt zum "Magic Mike"-Cast dazu!

Wie unter anderem Variety berichtet, wird die 55-Jährige in "Magic Mike’s Last Dance" zu sehen sein. Dabei war die gebürtige Mexikanerin ursprünglich gar nicht für die Rolle vorgesehen. Sie ersetzt die ursprünglich gecastete Thandiwe Newton. Die "Westworld"-Bekanntheit musste aus familiären Gründen abspringen, wie das Studio mitteilte. Die Dreharbeiten in Großbritannien sind bereits angelaufen.

Somit haben die Zuschauer bald nicht nur durchtrainierte Männerkörper zu bestaunen. Auch Salma hat einiges zu bieten. Das beweist die 55-Jährige auch immer wieder im Netz. Zum Jahresbeginn teilte sie beispielsweise ein heißes Foto von sich, auf dem sie im Badeanzug vor einer herrlichen Kulisse posierte.

ActionPress "Magic Mike XXL", 2015

Getty Images Salma Hayek bei den Screen Actors Guild Awards, 2022

Instagram / salmahayek Salma Hayek im September 2021

