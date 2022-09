Wegen Gesundheit: Matthias Reim sagt anstehende Konzerte ab

Schlechte Nachrichten für die Fans von Matthias Reim (64). Seit mehr als 30 Jahren ist der in Korbach geborene Sänger nun schon im Musik-Business tätig. Auch heute noch erfreuen sich seine Songs großer Beliebtheit. Bei seinen Konzerten begeistert der siebenfache Vater das Publikum außerdem regelmäßig mit seinen Hits wie "Verdammt, ich lieb' Dich" oder "Bon Voyage". Doch nun sagte Matthias alle Konzerte der kommenden Monate aus gesundheitlichen Gründen ab.

Wie der Veranstalter Semmel Concerts nun unter anderem auf Instagram bekannt gab, wird der 64-Jährige in den kommenden Monaten vorerst nicht mehr auf der Bühne stehen. Grund hierfür sind gesundheitliche Probleme. So habe sich Matthias' Gesundheitszustand in den vergangenen Tagen verschlechtert, sodass er sich in intensive ärztliche Behandlung geben musste. "Neben seiner Stimmbandentzündung haben sich weitere ernstere Probleme ergeben, die eine längerfristige Behandlung erfordern", war in dem Post zu lesen. Aus diesem Grund wolle man Matthias nun erst einmal eine längere Erholungsphase geben.

Dennoch schien der Veranstalter zuversichtlich zu sein, "dass er für die Arenakonzerte im Dezember wieder vollständig fit sein wird". Mögliche Verlegungstermine für die abgesagten Termine sollen dann in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Im September und Oktober wäre der Musiker beispielsweise in Potsdam, Freiburg oder Gera aufgetreten.

Anzeige

Getty Images Matthias Reim bei der "Mein Star des Jahres"-Preisverleihung in Hamburg, 2012

Anzeige

Getty Images Matthias Reim im Mai 2016 in Berlin

Anzeige

Getty Images Matthias Reim in Berlin, 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de