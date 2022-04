Matthias Reims (64) Partnerin Christin Stark kann ihr Mutterglück offenbar noch gar nicht glauben! Vor wenigen Tagen hatte das Warten endlich ein Ende: Der erste gemeinsame Nachwuchs des Paares erblickte das Licht der Welt – für den Schlagerstar ist die kleine Tochter sogar schon das siebte Kind. In ihrer Rolle als Eltern scheinen die beiden voll und ganz aufzugehen. Im Netz teilte Neu-Mama Christin nun einen ersten Schnappschuss!

Via Instagram meldete sich die frischgebackene Mutter mit einer süßen Aufnahme ihres Neugeborenen – zumindest einem Körperteil des Wonneproppens: Ein geballtes Baby-Fäustchen liegt auf der Brust von Matthias' Liebster. Um den Hals trägt die stolze Mami auch eine Kette, die den Namen ihrer kleinen Maus verrät: In goldenen Buchstaben steht dort nämlich der Name Zoe. "Wir genießen unsere erste so wichtige und intensive gemeinsame Zeit erst mal Zuhause", schwärmte Christin unter dem knuffigen Beitrag.

Bei diesem süßen Post schlagen auch die Herzen der Fans höher. "Schön, dass es dir gut geht, Liebes. Genieße diese wunderschöne und gleichzeitig intensive Zeit mit eurer kleinen Maus in vollen Zügen!" und "Ist das schön von euch was zu sehen!" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare darunter.

Instagram / christin_stark Matthias Reims Freundin Christin mit Baby Zoe

Getty Images Matthias Reim bei der "Mein Star des Jahres"-Preisverleihung in Hamburg, 2012

Getty Images Matthias Reim, Schlagersänger

