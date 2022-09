Zweifach-Mama Khloé Kardashian schwärmt von ihrem Babyglück!

Khloé Kardashian (38) ist im August zum zweiten Mal Mutter geworden! Mithilfe einer Leihmutter durfte die Keeping up with the Kardashians-Beauty nach ihrer Tochter True Thompson (4) nun einen kleinen Sohn auf der Welt begrüßen. Bislang äußerte sich die Unternehmerin allerdings noch nicht öffentlich zu ihrem Glück. Doch jetzt schwärmte sie in den höchsten Tönen von ihrem Nachwuchs. "Ich liebe alles, auch die schwierigen Seiten des Mutterseins", betonte sie gegenüber Elle.

